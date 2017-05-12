Надто багато речей вказують на зв'язки Трампа з Росією - NYT

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Видання пише про необхідність провести серйозне розслідування скандальної російської справи.

Багато деталей вказують на можливу пов'язаність Трампа з Москвою. Gage Skidmore / Flickr

Виконуючий обов'язки директора ФБР Ендрю МакКабе сказав Конгресу вчора, що рішення президента Дональда Трампа звільнити Джеймса Коміможливої співпраці команди республіканця і Росією. І це хороша новина.

Попри те, що Трамп постійно називає підозри, пов'язані з Росією, "абсолютною вигадкою" і попри низку прогалин у цій історії, деталей, які вказують на існування таких зв'язків більшає.

Про це сьогодні в редакційній статті пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, яке перелічує головні ознаки того, що чинний президент США і його команда дійсно можуть бути пов'язані з Москвою.

Родинний бізнес Трампа. У Москві і Санкт-Петербурзі немає Trump Tower, але спроб збудувати їх там не бракує. Трамп і його сім'я намагалися почати бізнес у Росії з 1980-х років. Вони також розвили широкі комерційні і особисті відносини з пов'язаними з політикою російськими бізнесменами. В 2008 році Дональд Трамп молодший сказав під час конференції з нерухомості: "На росіян припадає непропорційно велика частина наших активів, зокрема в Дубаї, в рамках нашого проекту в SoHo, а також скрізь в Нью-Йорку". Журналіст Джеймс Додсон сказав, що інший син президента - Ерік Трамп - сказав йому у 2013 році, що росіяни профінансували поля для гольфу Трампа.

"Ми не покладаємося на американські банки. У нас є все необхідне фінансування з Росії", - сказав Ерік Трамп.

На додачу, Дональд Трамп працював з родиною мільярдера Араза Агаларова в 2013 році під час організації конкурсу "Міс всесвіт" у Москві. Видання пише, що Трамп зустрічався з десятком найвпливовіших російських олігархів, коли їдив у Росію, за даними видання Bloomberg. Зять президента, Джаред Кушнер, теж пов'язаний з російським скандалом. Під час перехідного періоду Кушнер, який зараз займає посаду радника президента, зустрічався з російським послом Сергієм Кисляком, а також керівницвтвом державного російського банку.

Світ дізнався б більше про закордонні справи Трампа, якби він оприлюднив свою податкову декларацію, як це робили всі президенти до нього впродовж 40 років.

Майкл Флінн. Колишній радник з питань національної безпеки кілька разів розмовляв з послом Сергієм Кисляком в перехідний період, обговорююся зняття санкції проти Росії. За це він поплатився посадою. На додачу, Флінн отримав 45 тисяч доларів від російського пропагандистського телеканалу RT у грудні 2015 року за виступ. У Москві на вечірці телеканалу Флінн сидів поруч з президентом Володимиром Путіним. Пентагон розслідує, чи не порушив він закон, коли приховав отримання грошей з-за кордону перед отриманням доступу до таємних даних.

Джефф Сейшнс. Головний прокурор під час виступу в Сенаті сказав, що він ніколи не контактував з російськими чиновниками, коли активно працював з кампанією Трампа. Насправді ж він зустрічався зі, знову ж таки, послом Кисляком.

Пол Манафорт. Колишній голова виборчого штабу Трампа до того був радником проросійської політичної партії в Україні і екс-президента Віктора Януковича, якого підтримував Кремль. Манафорта звинувачують у отриманні таємних платежів від Януковича і його партії. Крім того, він працював на російського олігарха Олега Дерипаску, який тісно пов'язаний з Путіним. Associated Press повідомляло, що Манафорт розробляв план "захисту інтересів Путіна".

Картер Пейдж. Був радником з закордонних справ Трампа. Він контактував з російським шпигуном, а також виступив з проросійською промовою в Москві у серпні 2016 року з розпал виборчої кампанії. Також Пейдж певний час жив у Москві, де від імені Merrill Lynch працював з державною компанією "Газпром".

Роджер Стоун - не офіційний, але близький радник Трампа. Він переписувався з користувачем Guccifer 2.0 у Twitter. У США вважають, що ця сторінка належить російській розвідці. Стоун викликав підозри під час кампанії, оскільки він на прочуд добре був поінформований про наміри WikiLeaks оприлюдними викрадені листи Гілларі Клінтон.

"Трамп і його соратники можуть до хрипу кричати, що немає ні диму, ні вогню. Але в цілому відомі факти вказують на неймовірно широку мережу відносин з великою іноземною силою. Будь-хто, кому не байдужа довіра до американського виборчого процесу, повинен бажати ретельного розслідування обставин, як Росія втручалася у вибори і через кого", - йдеться в статті.

Тим часом, сам Трамп підтримує проведення розслідування щодо втручання Росії в американські вибори. При цьому американський президент підкреслює, що ніякої координації дій росіян з ним і його кампанією не було.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.