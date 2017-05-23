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"Національний фронт" Ле Пен відмовиться від планів виходу з ЄС

23 травня в 02:02

Фрекзита не буде, запевняють французькі націоналісти.

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"Національний фронт" Ле Пен вже проти фрекзита
MarineLePen / facebook
Французька партія "Національний фронт" і її керівництво відмовляться від планів виходу з Євросоюзу і відновлення національної валюти замість євро, заявив партійний стратег в області економіки Бернар Моно. 

"Фрекзіта не буде. Ми зрозуміли, що нам сказав народ Франції. Я все ще думаю, що євро технічно недоцільно, але нам не має сенсу наполягати на цьому. Наша нова політика - це перегляд домовленостей в рамках ЄС, щоб дати нам більше контролю над бюджетом і банківською системою ", - заявив британській газеті Telegraph політик. 
 
Колишня кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен, яка програла другий тур виборів Еммануелю Макрона, знову очолить партію "Національний фронт". Ле Пен повернулася на посаду лідера партії прямо напередодні парламентських виборів, які пройдуть в червні 2017 року.
 

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Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

За матеріалами: УНІАН
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Теги вибори Фронт Макрон Франція лідер тур президент євро газ Канів політик ЗНО
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