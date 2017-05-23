"Національний фронт" Ле Пен відмовиться від планів виходу з ЄС

Фрекзита не буде, запевняють французькі націоналісти.
"Фрекзіта не буде. Ми зрозуміли, що нам сказав народ Франції. Я все ще думаю, що євро технічно недоцільно, але нам не має сенсу наполягати на цьому. Наша нова політика - це перегляд домовленостей в рамках ЄС, щоб дати нам більше контролю над бюджетом і банківською системою ", - заявив британській газеті Telegraph політик.
Колишня кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен, яка програла другий тур виборів Еммануелю Макрона, знову очолить партію "Національний фронт". Ле Пен повернулася на посаду лідера партії прямо напередодні парламентських виборів, які пройдуть в червні 2017 року.
Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.