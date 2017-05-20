На виборах в Ірані в лідери вийшов чинний президент

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Підрахунок голосів на президентських виборах в Ірані майже завершено.

Вибори в Ірані завершилися передбачувано telegraph.co.uk

На президентських виборах в Ірані, які відбулися в п'ятницю, 19 травня, перемагає чинний глава держави Хасан Роухані. Вже підраховано 37 млн голосів із 40 мільйонів. З них 21,6 млн набрав Роухани.

"Все закінчилося, Роухані переміг", - повідомило джерело агентства Reuters.

На другому місці з чотирьох кандидатів - аятолла Ібрахім Раісі, який вже набрав 14 млн голосів.

Для підбиття остаточних підсумків голосування потрібно обробити ще близько 4 млн бюлетенів.

З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.

Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".