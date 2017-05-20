На виборах в Ірані в лідери вийшов чинний президент

Підрахунок голосів на президентських виборах в Ірані майже завершено.
"Все закінчилося, Роухані переміг", - повідомило джерело агентства Reuters.
На другому місці з чотирьох кандидатів - аятолла Ібрахім Раісі, який вже набрав 14 млн голосів.
Для підбиття остаточних підсумків голосування потрібно обробити ще близько 4 млн бюлетенів.
З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.
Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.
Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA