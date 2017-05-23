На стадіоні в Манчестері прогримів вибух, загинули не менше 19 осіб

Ще не менше 50 людей отримали поранення.

Під час вибуху на стадіоні в Манчестері загинули не менше 19 осіб NBCNews

На стадіоні в Манчестері під час концерту американської співачки Аріани Гранде стався вибух . Під час вибуху загинули не менше 19 осіб, не менше 50 людей отримали поранення, повідомляє Reuters

Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні можна кваліфікувати терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух.

На концерті було близько 21 тисяч осіб, більшу частину яких становили діти і підлітки. Після вибуху був перекритий весь центр міста, в якому застрягли безліч людей. Багато батьків намагаються знайти своїх дітей.