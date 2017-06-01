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На спиртзаводі у США пролунав вибух, є поранені

1 червня в 11:36

До місця події прибули пожежники і медики.

взрыв
На спиртзаводі в південному Вісконсині пролунав вибух
На заводі з виробництва спирту в американському місті Камбрія в штаті Вісконсін в ніч з середи на четвер, 1 червня, пролунав вибух, повідомляє АВС із посиланням на шерифа федерального округу Колумбія Денніса Річардса.

Інцидент зафіксований на заводі Didion Milling. До місця події прибули машини пожежної служби і понад три гелікоптери швидкої допомоги.

Згідно з даними медиків, кілька людей отримали опіки, проте точна кількість постраждалих під час вибуху не уточнюється.

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Нагадаємо, раніше на станції техобслуговування в Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, три з яких були госпіталізовані з опіками.

25 травня в Афінах підірвали автомобіль колишнього прем'єр-міністра Греції Лукаса Пападемоса. Пападемос і його водій отримали травми ніг, але загрози життю немає.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух завод спирт США
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