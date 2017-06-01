На спиртзаводі у США пролунав вибух, є поранені

До місця події прибули пожежники і медики.

На спиртзаводі в південному Вісконсині пролунав вибух

На заводі з виробництва спирту в американському місті Камбрія в штаті Вісконсін в ніч з середи на четвер, 1 червня, пролунав вибух, повідомляє АВС із посиланням на шерифа федерального округу Колумбія Денніса Річардса.

Інцидент зафіксований на заводі Didion Milling. До місця події прибули машини пожежної служби і понад три гелікоптери швидкої допомоги.

Згідно з даними медиків, кілька людей отримали опіки, проте точна кількість постраждалих під час вибуху не уточнюється.

Нагадаємо, раніше на станції техобслуговування в Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, три з яких були госпіталізовані з опіками.

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