На спиртзаводі у США пролунав вибух, є поранені

До місця події прибули пожежники і медики.
Інцидент зафіксований на заводі Didion Milling. До місця події прибули машини пожежної служби і понад три гелікоптери швидкої допомоги.
Згідно з даними медиків, кілька людей отримали опіки, проте точна кількість постраждалих під час вибуху не уточнюється.
Нагадаємо, раніше на станції техобслуговування в Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, три з яких були госпіталізовані з опіками.
25 травня в Афінах підірвали автомобіль колишнього прем'єр-міністра Греції Лукаса Пападемоса. Пападемос і його водій отримали травми ніг, але загрози життю немає.DT.UA