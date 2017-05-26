На Сицилії стартує саміт Великої сімки



У місті Таорміна ввели жорсткі заходи безпеки.

Велика сімка збирається в Італії aa.com.tr

На Сицилії у місті Таорміна в п'ятницю, 26 травня, зберуться лідери країн Великої сімки, щоб обговорити такі теми, як боротьба з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційний криза.

У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, японський прем'єр Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

Також обговорять боротьбу з радикальними угрупованнями по всьому світу, в особливості, у зв'язку з недавньою терористичною атакою в Манчестері.

У Таорміні були прийняті жорсткі заходи безпеки. Військовим, журналістам, членам делегацій і місцевим жителям були видані різнокольорові значки для розпізнавання. Задіяні додаткові сили поліції і посилено патрулювання вулиць. Крім цього, в декількох частинах міста були встановлені металодетектори, а також камери відеоспостереження.

Раніше Велика сімка була Великою вісімкою, але з неї виключили Росію.