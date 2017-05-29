На Шрі-Ланці в результаті повеней загинули понад 150 осіб

На острів обрушилися найсильніші за останні 14 років зливи.

У Шрі-Ланці - найсильніша повінь

У результаті найсильніших за останні 14 років злив на Шрі-Ланці сталася повінь, жертвами якої вже стала 151 людина. Ще 111 осіб вважаються зниклими без вісті.

Жертвами повеней і обвалів на Шрі-Ланці стали 151 людина, ще 111 числяться зниклими без вести. Майже півмільйона жителів були евакуйовані, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

До рятувальних робіт підключилися військові. Евакуйовано близько півмільйона чоловік, багато з яких залишилися без житла.

Багато жителів острова залишилися без даху над головою

У прибутку кораблі ВМС Індії з гуманітарними вантажами.

Шрі-Ланка звернулася в ООН і до країн Південної Азії за допомогою в усуненні наслідків стихійного лиха.

У травні 2016 року під час повені на Шрі-Ланці загинули більше 100 осіб.