На Шрі-Ланці в результаті повеней загинули понад 150 осіб

На острів обрушилися найсильніші за останні 14 років зливи.
Жертвами повеней і обвалів на Шрі-Ланці стали 151 людина, ще 111 числяться зниклими без вести. Майже півмільйона жителів були евакуйовані, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".
До рятувальних робіт підключилися військові. Евакуйовано близько півмільйона чоловік, багато з яких залишилися без житла.
Багато жителів острова залишилися без даху над головою
У прибутку кораблі ВМС Індії з гуманітарними вантажами.
Шрі-Ланка звернулася в ООН і до країн Південної Азії за допомогою в усуненні наслідків стихійного лиха.
У травні 2016 року під час повені на Шрі-Ланці загинули більше 100 осіб.Русская служба Би-би-си