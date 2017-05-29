На Шрі-Ланці сезон мусонних дощів викликав повені і зсуви, найстрашніші за 14 років

Зареєстровано 169 загиблих, більше ста осіб вважаються зниклими без вісті.

Після тривалої посухи в четвер на Шрі-Ланку обрушилися мусонні дощі, які за кілька днів викликали сильні повені і зсуви в 14 районах на заході і півдні острова, включаючи столицю Коломбо. Влади організували евакуацію населення із затоплених територій, передає "Daily Mirror". Державний центр по боротьбі зі стихійними лихами зареєстрував 169 загиблих, в той час як ще 102 людини пропали без вісті, 88 отримали поранення, а більш 53 000 були змушені залишити свої будинки.

Цю катастрофу вже називають найстрашнішою з 2003 року. Тоді внаслідок зливи і сильного вітру на Шрі-Ланці загинули 250 осіб, а багато будинків були зруйновані. За прогнозом синоптиків, тропічні зливи в цьому сезоні ще не закінчилися. З Індії на Шрі-Ланку прибула гуманітарна допомога.

На Шрі-Ланці вибухнув найбільший склад боєприпасів. Евакуйовано тисячі людей, що проживають у радіусі 5 км.