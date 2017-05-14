На початку наступного тижня у Франції може бути сформований новий уряд - ЗМІ

Прем'єр-міністр країни може бути призначений вже у понеділок.
При цьому новий уряд країни може бути сформований у вівторок, 16 травня, відзначає видання.
Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.
Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA