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На початку наступного тижня у Франції може бути сформований новий уряд - ЗМІ

14 травня в 14:41

Прем'єр-міністр країни може бути призначений вже у понеділок.

Эммануэль Макрон
Перші призначення нового президента Франції можуть відбутися вже на початку наступного тижня
Wikimedia commons
Новий прем'єр-міністр Франції може бути призначений у понеділок, 15 травня, повідомляє Reuters із посиланням на джерело, близьке до новообраного президента Франції Еммануеля Макроня.

При цьому новий уряд країни може бути сформований у вівторок, 16 травня, відзначає видання.

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Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Франція Макрон президент уряд призначення
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