На Москву і Московську область обрушився ураган

У соцмережах з'явилися фотографії і відеоролики розгулу стихії в столиці РФ.

У понеділок, 29 травня, на Москву обрушився небаченої сили вітер з дощем. У деяких районах міста пориви вітру зривали покрівлю з будинків і валили дерева, пориви вітру досягають 16 метрів в секунду, повідомляє РИА Новости.

Повідомляється про шістьох загиблих. Усього за словами мера Сергія Собяніна, під час буревію постраждали понад 40 осіб. Очікується, що буря триватиме до вечора і принесе до третини від місячної норми опадів. Всі рейси в московських аеропортах скасовані.

Сьогодні в Росії подали заявки на проведення нових антикорупційних мітингів. Мітинги повинні пройти 12 червня.