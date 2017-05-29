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На Москву і Московську область обрушився ураган

29 травня в 18:10

У соцмережах з'явилися фотографії і відеоролики розгулу стихії в столиці РФ.

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Фото Ніколай Дікобаєв / Twitter

У понеділок, 29 травня, на Москву обрушився небаченої сили вітер з дощем. У деяких районах міста пориви вітру зривали покрівлю з будинків і валили дерева, пориви вітру досягають 16 метрів в секунду, повідомляє РИА Новости.

Повідомляється про шістьох загиблих. Усього за словами мера Сергія Собяніна, під час буревію постраждали понад 40 осіб. Очікується, що буря триватиме до вечора і принесе до третини від місячної норми опадів. Всі рейси в московських аеропортах скасовані.

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Сьогодні в Росії подали заявки на проведення нових антикорупційних мітингів. Мітинги повинні пройти 12 червня.

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