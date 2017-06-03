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На Мальті обирають парламент

3 червня в 18:38
В країні проходять дострокові вибори.
Мальта
Мальта вибирає нових депутатів
natgeotraveller.co.uk

На Мальті проходять дострокові вибори до парламенту.
 
Вибори відбуваються на тлі корупційного скандалу. Прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат оголосив дострокові загальні вибори після того, як його і його дружину звинуватили в причетності до скандалу навколо так званих "панамських досьє" про офшорні фірми. Мускат також підозрюється в сумнівних податкових операціях з великими німецькими компаніями. Мускат відкидає всі звинувачення, називаючи їх брехнею.
 
Він висловив впевненість, що громадяни Мальти знову підтримають його Лейбористську партію, оскільки у Мальти - найвищі темпи економічного зростання в усьому Євросоюзі. У цьому році зростання економіки країни складе, згідно з прогнозами, 4,6 відсотка.
 
Кандидат від опозиції Саймон Бузутті звинувачує Муската в підриві репутації Мальти.
 
В цілому, 209 кандидатів боротимуться за місця в 65 округах країни. Результати голосування оприлюднять в неділю вранці.
 

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Як повідомлялося, Мальта з 1 січня на півроку очолила Раду Євросоюзу, повідомляється на сайті Ради ЄС.

За матеріалами: Укрінформ
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