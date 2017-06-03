На Мальті обирають парламент

На Мальті проходять дострокові вибори до парламенту.



Вибори відбуваються на тлі корупційного скандалу. Прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат оголосив дострокові загальні вибори після того, як його і його дружину звинуватили в причетності до скандалу навколо так званих "панамських досьє" про офшорні фірми. Мускат також підозрюється в сумнівних податкових операціях з великими німецькими компаніями. Мускат відкидає всі звинувачення, називаючи їх брехнею.



Він висловив впевненість, що громадяни Мальти знову підтримають його Лейбористську партію, оскільки у Мальти - найвищі темпи економічного зростання в усьому Євросоюзі. У цьому році зростання економіки країни складе, згідно з прогнозами, 4,6 відсотка.



Кандидат від опозиції Саймон Бузутті звинувачує Муската в підриві репутації Мальти.



В цілому, 209 кандидатів боротимуться за місця в 65 округах країни. Результати голосування оприлюднять в неділю вранці.





Як повідомлялося, Мальта з 1 січня на півроку очолила Раду Євросоюзу , повідомляється на сайті Ради ЄС.