На берег Англії викинуло трьох мертвих китів, ще два знаходяться в небезпеці

Фахівці підозрюють у загибелі китів шум від вітряних турбін, розташованих у морі.

На сході Англії викинуло на берег одразу трьох малих смугастиків з сімейства вусатих китів, повідомляє BBC. У суботу вдень в болотистому гирлі річки Ор, недалеко від Фелікстоу в графстві Саффолк, знайшли загибле дитинча. Пляж на південь від Фелікстоу також був закритий для відвідувачів через труп 9-метрової самки, яку вважають його матір'ю. Ще один дорослий кит був знайдений мертвим у морі недалеко від Харвича, Ессекс, а про ще двох, які знаходяться у небезпеці, повідомили в неділю ввечері.

Загибель китів викликала підозри, що морські вітряні турбіни, можливо, завадили їх гідролокації. Для китів слух – головний засіб спілкування і навігації. Джон Крессвелл з волонтерської Служби рятувальних патрулів узбережжя Фелікстоу вважає, що загибель китів на вихідних може бути зведена до двох можливих причин. Він сказав: "Іноді кити не можуть отримати ясну гідролокаційну картину поблизу заболочених берегів, і тому опиняються на березі. Але такий випадок нетиповий для цих місць. Я також вважаю, що вітряні турбіни сприяли цьому, оскільки кити не можуть спілкуватися через їх шум". Він додав: "Це дуже сумний день. Я двадцять років працюю в добровольчій береговій охороні і ніколи не бачив нічого подібного. На місцевих пляжах нерідко знаходять мертвих дельфінів, але не китів".

Екологи вважають, що морські вітроелектростанції у Великобританії і раніше сприяли загибелі китів. У світі налічується близько 800 000 малих полосатиків. Ці кити відомі тим, що вони здатні плавати зі швидкістю до 23 км/год, здатні залишатися під водою до 20 хвилин і ведуть відокремлений спосіб життя. Вони є найменшим з вусатих китів, що живуть у британських водах, дорослі особини досягають розміру від 7 до 10 метрів. Зазвичай малі полосатики живуть від 40 до 50 років, харчуючись рибою і планктоном.

В Арктиці почали з'являтися касатки і кашалоти. Завдяки глобальному потеплінню в Арктику почали повертатися кити, вважають вчені.