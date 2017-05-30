МЗС РФ виявив в асоціації України з Євросоюзом "антиросійську сутність"

Підтвердженням антиросійської сутності Угоди є "русофобська пропаганда", заявила Захарова.

Марина Захарова виявила русофобію в асоціації України і ЄС ТВЦ

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала ратифікацію Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію між Європейський Союзом і Україною.

"Фактично, голландський народ, який сказав (на референдумі) "ні" асоціації з Україною, обвели навколо пальця. Зробили це його власні лідери, які в черговий раз взяли на озброєння відверто русофобську пропаганду, що, до речі, є прямим підтвердженням антиросійської сутності Угоди про асоціацію Україна - ЄС, скільки би нас не запевняли в зворотному", - йдеться у відповіді офіційного представника МЗС РФ на питання ЗМІ.

30 травня Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Після цього ЄС повинен завершити всі процедури щодо укладення Угоди та здати на зберігання документи про ратифікацію. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер привітав рішення Сенату Нідерландів про ратифікації Угоди про асоціацію між Європейський Союзом і Україною.

"Сьогоднішнє голосування в Сенаті Нідерландів – це важливий сигнал від Нідерландів та всього Європейського Союзу до наших українських друзів: місце України – в Європі. Майбутнє України – з Європою", - йдеться в заяві Юнкера.