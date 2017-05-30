МЗС Німеччини поскаржився на "ослаблення" Заходу діями Трампа

Габріель стверджує, що американський уряд діє проти інтересів ЄС.
Міністр підкреслив, що кожен, хто послаблює екологічний захист, продає більше зброї в зони конфлікту і не хоче політично вирішувати релігійні конфлікти, той ставить мир в Європі під загрозу.Шульц заявив, що Євросоюзу потрібно зайняти більш жорстку позицію по відношенню до американського президента Дональду Трампу. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера".
Нагадаємо, що німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.DT.UA