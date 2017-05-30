МЗС Німеччини поскаржився на "ослаблення" Заходу діями Трампа

Габріель стверджує, що американський уряд діє проти інтересів ЄС.

Габріель каже, що дії Трампа послаблюють Захід і суперечать інтересам ЄС serc.carleton.edu

Міністр закордонних справЗігмар Габріель поскаржився, що дії американського президента Дональда Трампа "послаблюють" Захід. Крім того, за словами Габріеля, уряд США діє проти інтересів Європейського Союзу, передає CNN

Міністр підкреслив, що кожен, хто послаблює екологічний захист, продає більше зброї в зони конфлікту і не хоче політично вирішувати релігійні конфлікти, той ставить мир в Європі під загрозу.

Раніше колишній голова Європарламенту і голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартінпо відношенню до американського президента Дональду Трампу. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера".

Нагадаємо, що німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.