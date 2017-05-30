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МЗС Німеччини поскаржився на "ослаблення" Заходу діями Трампа

30 травня в 11:02

Габріель стверджує, що американський уряд діє проти інтересів ЄС.

Зигмар Габриэль
Габріель каже, що дії Трампа послаблюють Захід і суперечать інтересам ЄС
serc.carleton.edu
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель поскаржився, що дії американського президента Дональда Трампа "послаблюють" Захід. Крім того, за словами Габріеля, уряд США діє проти інтересів Європейського Союзу, передає CNN.

Міністр підкреслив, що кожен, хто послаблює екологічний захист, продає більше зброї в зони конфлікту і не хоче політично вирішувати релігійні конфлікти, той ставить мир в Європі під загрозу.

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Раніше колишній голова Європарламенту і голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц заявив, що Євросоюзу потрібно зайняти більш жорстку позицію по відношенню до американського президента Дональду Трампу. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера".

Нагадаємо, що німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Європа Німеччина Євросоюз
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