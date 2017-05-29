МЗС Чорногорії розкритикував втручання Росії у внутрішні справи країни

Росія відкрито підтримує опозицію, яка виступає проти членства країни в НАТО.

Чорногорія обурена втручанням Росії у внутрішні справи Путеводитель по Черногории

Міністр закордонних справСрджан Дорманович повідомив, що Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО, пише RTCG

Міністр зазначив, що членство Чорногорії у НАТО не направлене проти кого-небудь, проте країна не може погодиться з тим, що їй хтось вказує, де бути. Дорманович також зазначив, що Росія не є головним партнером країни в економічному співробітництві.

Раніше Дональддо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.

Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Сенат якомога швидше провести ратифікацію договору про вступ Чорногорії до НАТО. Тіллерсон зазначив, що вступ країни в Альянс посилить демократичні реформи, інтеграцію, безпеку і стабільність в Балканському регіоні.

Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО вже ратифікували парламенти 24 з 28 країн-членів Альянсу.