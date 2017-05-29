МЗС Чорногорії розкритикував втручання Росії у внутрішні справи країни

Росія відкрито підтримує опозицію, яка виступає проти членства країни в НАТО.
Міністр зазначив, що членство Чорногорії у НАТО не направлене проти кого-небудь, проте країна не може погодиться з тим, що їй хтось вказує, де бути. Дорманович також зазначив, що Росія не є головним партнером країни в економічному співробітництві.Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.
Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Сенат якомога швидше провести ратифікацію договору про вступ Чорногорії до НАТО. Тіллерсон зазначив, що вступ країни в Альянс посилить демократичні реформи, інтеграцію, безпеку і стабільність в Балканському регіоні.
Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО вже ратифікували парламенти 24 з 28 країн-членів Альянсу.DT.UA