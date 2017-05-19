МВФ рекомендує Росії підвищити пенсійний вік

МВФ хоче. щоб Росія підняла пенсійний вік Flickr/International Monetary Fund

Міжнародний валютний фонд закликає Росію підвищити пенсійний вік , йдеться в підсумковій заяві МВФ після традиційного візиту співробітників в Росію.

За словами керівника місії Міжнародного валютного фонду в Росії Ернесто Раміреса Ріго, це необхідно зробити для нівелювання негативної демографічної ситуації.



На початку травня глава Центру стратегічних розробок (ЦСР), колишній міністр фінансів Олексій Кудрін в Стратегії розвитку Росії до 2035 року запропонував скоротити число пенсіонерів на дев'ять відсотків, або на 3,87 мільйона чоловік, шляхом підвищення віку виходу на пенсію: для жінок - до 63 років, для чоловіків - до 65 років (з кроком на півроку починаючи з 2019-го).



Крім того, ЦСР пропонує посилити умови отримання пенсій. Мінімальний стаж, необхідний для отримання виплат від держави, необхідно підняти до 20 років (зараз відбувається його поступове підвищення до 15 років), мінімальна кількість пенсійних балів - до 52 (на даний момент планується підняти поріг до 30 балів 2025 року).