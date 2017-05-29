Москвичів не поінформували про буревій

Мобільні оператори нібито проігнорували вимоги МНС.

Москвичі в більшості не знали про буревій Ніколай Дікобаєв / Twitter

Більшість жителів Москви не отримували повідомлень про ураган, який насувався на місто, повідомляє російська служба Бі-бі-сі

У МНС заявили, що просили мобільних операторів зробити розсилку, а самі оператори запевняють, що відправляли смс.

При цьому, розсилкою таких повідомлень має займатися саме МНС.

"Ми робили заявку - МТС, Білайну і Мегафона - щоб вони зробили розсилку. Вони нам офіційно відповіли, що розсилка проведена", - запевнив представник прес-служби МНС РФ Рифат Шакіров.

В середині дня в понеділок на Москву обрушився ураган. Злива супроводжувалася різкими поривами вітру, за яких падали дерева і різні конструкції. За останніми даними, загинули 11 людей, постраждали 70. Більшість з них придавили дерева. Всього в Москві впало більше тисячі дерев.