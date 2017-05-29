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Москвичів не поінформували про буревій

29 травня в 23:30
Мобільні оператори нібито проігнорували вимоги МНС.
 

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Москвичі в більшості не знали про буревій
Ніколай Дікобаєв / Twitter
Більшість жителів Москви не отримували повідомлень про ураган, який насувався на місто, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

У МНС заявили, що просили мобільних операторів зробити розсилку, а самі оператори запевняють, що відправляли смс.

При цьому, розсилкою таких повідомлень має займатися саме МНС.

"Ми робили заявку - МТС, Білайну і Мегафона - щоб вони зробили розсилку. Вони нам офіційно відповіли, що розсилка проведена", - запевнив представник прес-служби МНС РФ Рифат Шакіров.

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В середині дня в понеділок на Москву обрушився ураган. Злива супроводжувалася різкими поривами вітру, за яких падали дерева і різні конструкції. За останніми даними, загинули 11 людей, постраждали 70. Більшість з них придавили дерева. Всього в Москві впало більше тисячі дерев.

 

 

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги МНС Москва Білий ураган Дерева більшість ПРО оператори понеділок Шакіра
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