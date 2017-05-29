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Московський патріарх Кирило порівняв одностатеві шлюби з фашизмом і апартеїдом

29 травня в 13:35

За формулою Гундяєва свобода у стосунках між людьми дорівнює несвободі фашизму і апартеїду.

Кирилл (Гундяев)
Гундяєв дозволив православним не виконувати аморальні закони
rus-chat.de
Московський патріарх Кирило Гундяєв повідомив, що в деяких країнах почали прийматися закони, які "поривають з моральною природою людини, з совістю - це закони про так звані гомосексуальні пари".

"Чому люди так повстали проти? З тієї ж причини, з якої повставали проти фашистських законів і законів апартеїду", - сказав Гундяєв в Бішкекському університеті.

На думку предстоятеля РПЦ, закони, що суперечать моральним принципам, не можуть вважатися обов'язковими. "Якщо закон пориває зв'язок з моральністю, він перестає бути для людини обов'язковим", - сказав патріарх.

За його словами, "всі закони вторинні по відношенню до моральності", і "якщо закони, які приймає те чи інше суспільство, розходяться з моральними принципами, які формують голос совісті, то такі закони ми називаємо несправедливими".

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За даними опитування Центру Разумкова, Кирило Гундяєв залишається лідером антипатій серед церковних ієрархів. Українці довіряють папі римському в 2,5 рази більше, ніж московському патріарху.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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