Московський патріарх Кирило порівняв одностатеві шлюби з фашизмом і апартеїдом

За формулою Гундяєва свобода у стосунках між людьми дорівнює несвободі фашизму і апартеїду.

Гундяєв дозволив православним не виконувати аморальні закони rus-chat.de

Московський патріархповідомив, що в деяких країнах почали прийматися закони, які "поривають з моральною природою людини, з совістю - це закони про так звані гомосексуальні пари".

"Чому люди так повстали проти? З тієї ж причини, з якої повставали проти фашистських законів і законів апартеїду", - сказав Гундяєв в Бішкекському університеті.

На думку предстоятеля РПЦ, закони, що суперечать моральним принципам, не можуть вважатися обов'язковими. "Якщо закон пориває зв'язок з моральністю, він перестає бути для людини обов'язковим", - сказав патріарх.

За його словами, "всі закони вторинні по відношенню до моральності", і "якщо закони, які приймає те чи інше суспільство, розходяться з моральними принципами, які формують голос совісті, то такі закони ми називаємо несправедливими".

За даними опитування Центру Разумкова, Кирило Гундяєв залишається лідером антипатій серед церковних ієрархів. Українці довіряють папі римському в 2,5 рази більше, ніж московському патріарху.