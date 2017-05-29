Молдова вишле п'ятьох співробітників російського посольства

Міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства, повідомляє видання NewsMaker.

Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати повинні залишити країну протягом доби.



Серед дипломатів, яких вирішили вислати, помічник військового аташе Олександр Грудін.



Президент Молдавії Ігор Додон назвав дії молдовського МЗС обурливими. У російському МЗС висилку дипломатів назвали парадоксальною і показовою.





У березні 2017 року Молдові затримали колишнього депутата парламенту Юрія Болбочана. За версією прокуратури, він передавав Грудіну інформацію на шкоду своїй країні. За свої послуги він отримував від 100 до тисячі доларів. На Болбочана завели справу про шпигунство і зраду батьківщині.