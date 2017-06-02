Молдавські соціалісти хочуть відставки глави МЗС за вислання російських дипломатів

Фракція соціалістів в парламенті збирає підписи за оголошення вотуму недовіри міністрові.
Партія президента Ігоря Додона скаржаться, що робота російського дипломатичного представництва заморожена. Для того, щоб міністра відправили у відставку потрібен як мінімум 51 голос у парламенті, тоді як у Соціалістів є лише 24 депутати.Раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон відвідав Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам Додон заявив, що поїде в Росію для того, щоб "виправити помилки евроуніоністів", які представляють чинну владу країни.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.
Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.Newsmaker