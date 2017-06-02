Топ Новини
<
>

Молдавські соціалісти хочуть відставки глави МЗС за вислання російських дипломатів

2 червня в 14:02

Фракція соціалістів в парламенті збирає підписи за оголошення вотуму недовіри міністрові.

Молдова Россия
Партія Додона хоче відправити главу МЗС Молдови у відставку за те, що він вислав дипломатів Росії
Gagauz.md
Фракція Партії соціалістів в парламенті Молдови збирає підписи за оголошення вотуму недовіри для міністра закордонних справ. Соціалісти хочуть відправити молдавського главу МЗС у відставку за те, що він вислав п'ятьох російських дипломатів з країни, повідомляє Newsmaker.

Партія президента Ігоря Додона скаржаться, що робота російського дипломатичного представництва заморожена. Для того, щоб міністра відправили у відставку потрібен як мінімум 51 голос у парламенті, тоді як у Соціалістів є лише 24 депутати.

Читайте також: Додон звинуватив уряд Молдови в спробах розсварити країну з Росією
Раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон відвідав Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам Додон заявив, що поїде в Росію для того, щоб "виправити помилки евроуніоністів", які представляють чинну владу країни.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.

За матеріалами: Newsmaker
Читайте також
Теги Росія дипломат Молдова додон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...