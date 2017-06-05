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Мей хоче регулювати інтернет для боротьби з тероризмом

5 червня в 05:07

Британський прем'єр заявила про потреби наділити правоохоронців усіма необхідними повноваженнями.

Тереза Мэй EPA
Тереза Мей заявила про необхідність перегляду антитерористичної стратегії Великої Британії
EPA / SIMON DAWSON
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що у зв'язку зі зміною характеру терористичних загроз для країни, потрібно перевірити антитерористичну стратегію служб безпеки на предмет її ефективності.

"У світлі того, що ми знаємо про мінливу загрозу, ми повинні переглянути британську антитерористичну стратегію, щоб переконатися: у поліції і служб безпеки є всі повноваження, які потрібні", - сказала Мей.

Вона також зазначила, що оскільки характер загроз, з якими стикається Британія, стає більш складним і потайним, "особливо в Інтернеті, стратегія повинна встигати"

При цьому вона допустила можливість посилення строків ув'язнення за злочини, пов'язані з тероризмом.

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Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль в годину (близько 80 км/год).

В результаті теракту загинули семеро людей, ще 48 були госпіталізовані в п'ять лікарень Лондона.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Мей Лондон Британія повноваження
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