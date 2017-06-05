Мей хоче регулювати інтернет для боротьби з тероризмом

Британський прем'єр заявила про потреби наділити правоохоронців усіма необхідними повноваженнями.
"У світлі того, що ми знаємо про мінливу загрозу, ми повинні переглянути британську антитерористичну стратегію, щоб переконатися: у поліції і служб безпеки є всі повноваження, які потрібні", - сказала Мей.
Вона також зазначила, що оскільки характер загроз, з якими стикається Британія, стає більш складним і потайним, "особливо в Інтернеті, стратегія повинна встигати"
При цьому вона допустила можливість посилення строків ув'язнення за злочини, пов'язані з тероризмом.
Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту.
За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль в годину (близько 80 км/год).
В результаті теракту загинули семеро людей, ще 48 були госпіталізовані в п'ять лікарень Лондона.
Інтерфакс-Україна