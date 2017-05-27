Меркель обговорила з Трампом Україну

Трамп зустрівся з Меркель на полях саміту

анцлер Німеччини Ангела Меркель провела двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 в Італії, в ході якої вони обговорили ситуацію в Україні, повідомляє " Укрінформ ".

"Ми ще раз обговорили тему України, мінського процесу, а також те, як ми можемо спільно добре працювати. Я вважаю, тут у нас розвивається добра співпраця", - сказала Меркель журналістам за підсумками першого дня саміту.



В цілому канцлер Німеччини охарактеризувала атмосферу першого дня саміту "конструктивної і дуже чесною".



Зокрема, вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також єдність учасників саміту в питанні конфліктів в Сирії та Лівії.