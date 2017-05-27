Меркель обговорила з Трампом Україну

"Ми ще раз обговорили тему України, мінського процесу, а також те, як ми можемо спільно добре працювати. Я вважаю, тут у нас розвивається добра співпраця", - сказала Меркель журналістам за підсумками першого дня саміту.
В цілому канцлер Німеччини охарактеризувала атмосферу першого дня саміту "конструктивної і дуже чесною".
Зокрема, вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також єдність учасників саміту в питанні конфліктів в Сирії та Лівії.
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