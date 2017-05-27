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Меркель обговорила з Трампом Україну

27 травня в 02:00
Канцлер Німеччини зустрілася з президентом США на полях саміту G7.
Меркель Трамп
Трамп зустрівся з Меркель на полях саміту
Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 в Італії, в ході якої вони обговорили ситуацію в Україні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми ще раз обговорили тему України, мінського процесу, а також те, як ми можемо спільно добре працювати. Я вважаю, тут у нас розвивається добра співпраця", - сказала Меркель журналістам за підсумками першого дня саміту.
 
В цілому канцлер Німеччини охарактеризувала атмосферу першого дня саміту "конструктивної і дуже чесною".
 
Зокрема, вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також єдність учасників саміту в питанні конфліктів в Сирії та Лівії.

 
26 травня, в місті Таорміна збираються лідери країн "Великої сімки", щоб обговорити боротьбу з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційний криза. У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.
За матеріалами: Укрінформ
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Теги саміт Меркель США премія президент Трамп Німеччина Україна канцлер тероризм боротьба
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