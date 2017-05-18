Мер Нью-Йорка розкрив особу злочинця, який скоїв наїзд на пішоходів

Під колесами автомобіля загинула 18-річна дівчина, кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Перед тим як врізатися в стовп, злочинець збив два десятки людей Gary He / EPA

Злочинець, який скоївна Таймс-Сквер у Нью-Йорку, раніше притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді, передає Reuters.

За останніми даними, за медичною допомогою звернулися 22 людини, а 18-річна дівчина померла від отриманих травм.

Як повідомив журналістам мер міста Білл де Блазіо, за кермом автомобіля перебував 26-річний житель Нью-Йорка Рамон Рохас. Раніше він служив в Армії США, у 2008 і 2015 роках його заарештовували за водіння в нетверезому вигляді. Судячи з дій затриманого поліцією водія, цього разу він також перебував під впливом алкоголю або наркотиків.

Поліція відгородила місце інциденту й посилено патрулює квартал.

Слідство не вважає інцидент терористичною атакою. Тим не менш, на тротуарах встановили спеціальні огорожі через побоювання наїздів транспортних засобів на пішоходів, як це було в Берліні, Лондоні, Стокгольмі та Ніцці.

Як повідомлялося, 18 травня червона Honda протаранила натовп пішоходів на Таймс-Сквер у Нью-Йорку. Автомобіль рухався по смузі зустрічного руху й тротуаром, збиваючи пішоходів. Він зупинився після того, як врізався у стовп.

Поліція затримала водія автомобіля. Ним виявився 26-річний житель Бронкса. Як повідомив телеканал Fox News, за кермом автомобіля перебував злочинець, який намагався сховатися від поліції після скоєного ним пограбування.