Медведчук був одним з контактних осіб у переговорах команди Трампа з Росією – Reuters

Сам Медведчук це заперечує.

Медведчук міг стати однією із сполучних ланок між росіянами і командою Трампа

Український політик і олігарх, а також кум Володимира Путіна Віктор Медведчук був одним з контактних осіб між командоюпід час американської виборчої кампанії. Невідомо, з ким саме вів переговори Медведчук, однак він був посередником у переговорах, повідомляє Reuters , посилаючись на свої джерела.

Сам Медведчук цю інформацію спростовує і зазначає, що він незнайомий ні з ким з команди Трампа, а значить таких контактів бути не могло.

Раніше Reuters писав, що команда американського президента Дональда Трампа малаз оточення Путіна за час виборчої кампанії. Радники Трампа вели електронну переписку і спілкувались з представниками влади Росії.