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Медведчук був одним з контактних осіб у переговорах команди Трампа з Росією – Reuters

18 травня в 16:38

Сам Медведчук це заперечує.

Медведчук
Медведчук міг стати однією із сполучних ланок між росіянами і командою Трампа
Український політик і олігарх, а також кум Володимира Путіна Віктор Медведчук був одним з контактних осіб між командою Дональда Трампа і Росією під час американської виборчої кампанії. Невідомо, з ким саме вів переговори Медведчук, однак він був посередником у переговорах, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Сам Медведчук цю інформацію спростовує і зазначає, що він незнайомий ні з ким з команди Трампа, а значить таких контактів бути не могло.

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Раніше Reuters писав, що команда американського президента Дональда Трампа мала не менше 18 прихованих контактів з російськими чиновниками з оточення Путіна за час виборчої кампанії. Радники Трампа вели електронну переписку і спілкувались з представниками влади Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Медведчук Трамп Росія переговори Путін
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