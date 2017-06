Маск залишить Білий дім в разі виходу США з угоди по клімату

Засновник SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск пообіцяв припинити допомагати в роботі експертних рад з питань бізнесу та економіки при Білому домі, якщо президент США Дональд Трамп прийме рішення про вихід країни з Паризької угоди з клімату, про це він повідомив в своєму Twitter.



Маск написав, що він "зробив все, що міг", щоб переконати президента не виводити США з угоди. Один з користувачів Twitter запитав у нього, що він буде робити в тому випадку, якщо Трамп прийме протилежне рішення. Маск відповів, що у нього "не буде іншого виходу", крім як залишити експертні поради.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain — Elon Musk (@elonmusk) 31 травня 2017 р.

Американський президент Дональд Трамп збирається вивести США з Паризької угоди зі зміни клімату, яка набула чинності в листопаді 2016 року. Трамп і раніше критично відгукувався про цю угоду, проте найближчим часом він прийме рішення про вихід з угоди.