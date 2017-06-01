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Маск залишить Білий дім в разі виходу США з угоди по клімату

1 червня в 02:59

Бізнесмен "зробив все, що міг", щоб переконати Трампа не виходити з угоди.

Илон Маск
Маск може покинути Трампа
Википедия

Засновник SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск пообіцяв припинити допомагати в роботі експертних рад з питань бізнесу та економіки при Білому домі, якщо президент США Дональд Трамп прийме рішення про вихід країни з Паризької угоди з клімату, про це він повідомив в своєму Twitter.
 
Маск написав, що він "зробив все, що міг", щоб переконати президента не виводити США з угоди. Один з користувачів Twitter запитав у нього, що він буде робити в тому випадку, якщо Трамп прийме протилежне рішення. Маск відповів, що у нього "не буде іншого виходу", крім як залишити експертні поради.

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Американський президент Дональд Трамп збирається вивести США з Паризької угоди зі зміни клімату, яка набула чинності в листопаді 2016 року. Трамп і раніше критично відгукувався про цю угоду, проте найближчим часом він прийме рішення про вихід з угоди.

 
За матеріалами: DT.UA
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Теги угода Трамп Маск США президент клімат рішення twitter вихід
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