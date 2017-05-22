Макрон зустрінеться з Путіним у Парижі наступного тижня

Російський президент під приводом виставки прибуде в Париж.

Путін приїде до Макрона "на виставку". Утро.ru

У Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.

Їхня зустріч відбудеться у Версальському палаці, де в цей час пройде виставка, присвячена візиту Петра І у Францію в 1717 році, яку французька сторона проводить спільно з петербурзьким Ермітажем.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Путін вируить у Францію з "незапланованим візитом" під приводом відкриття виставки. Але порядок денний поїздки смим лише мистецтвом не обмежиться, і російський президент розраховує на можливість познайомитися з новим лідером Франції.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним подальшу взаємодію з врегулювання конфлікту в Україні в рамках "нормандського формату".

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.