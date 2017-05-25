Макрон закликав посилити співробітництво з питань безпеки в Європі

Президент пропонує поглибити обмін інформацією між спецслужбами і посилити зовнішні кордони союзу.

Макрон пропонує більш тісну інтеграцію для ЄС у сфері безпеки EPA / CARSTEN KOALL

Французький президентпропонує посилити співпрацю з питань безпеки в Європі. В рамках такого співробітництва може бути поглиблений обмін секретною інформацією між спецслужбами, а також посилені зовнішні кордони ЄС, повідомляє Reuters

Президент підкреслив, що терористичні атаки в Манчестері повинні стати стимулом для поглиблення такої кооперації.