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Макрон закликав посилити співробітництво з питань безпеки в Європі

25 травня в 17:01

Президент пропонує поглибити обмін інформацією між спецслужбами і посилити зовнішні кордони союзу.

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Макрон пропонує більш тісну інтеграцію для ЄС у сфері безпеки
EPA / CARSTEN KOALL
Французький президент Еммануель Макрон пропонує посилити співпрацю з питань безпеки в Європі. В рамках такого співробітництва може бути поглиблений обмін секретною інформацією між спецслужбами, а також посилені зовнішні кордони ЄС, повідомляє Reuters.

Президент підкреслив, що терористичні атаки в Манчестері повинні стати стимулом для поглиблення такої кооперації.

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Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок, 15 травня, здійснив офіційний візит до Берліна, де він зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
У Єлисейському палаці висловили бажання співпрацювати з Німеччиною по ряду напрямків, включаючи безпеку, економіку, інвестиції та соціальний захист.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Макрон безпека Європа захист
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