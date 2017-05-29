Макрон з Путіним під час зустрічі обговорять Україну

Іншими важливими темами під час зустрічі будуть Сирія, Лівія, а також КНДР.
В адміністрації президента Росії повідомили, що сподіваються домовитися про більш тісну співпрацю в рамках "нормандського формату", а також про безальтернативність Мінських угод.Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.
Їх зустріч відбудеться у Версальському палаці, де в цей час пройде виставка, присвячена візиту Петра І до Франції в 1717 році, яку французька сторона проводить спільно з петербурзьким Ермітажем.
Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.Інтерфакс-Україна