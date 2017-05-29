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Макрон з Путіним під час зустрічі обговорять Україну

29 травня в 09:44

Іншими важливими темами під час зустрічі будуть Сирія, Лівія, а також КНДР.

Путин и Макрон
Макрон і Путін під час своєї зустрічі приділять особливу увагу Україні
Утро.ru
Україна буде займати важливе місце в переговорах президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним, в рамках обговорення "нормандського формату". Крім того, президенти обговорять ядерну проблему КНДР, а також ситуацію в Сирії та Лівії.

В адміністрації президента Росії повідомили, що сподіваються домовитися про більш тісну співпрацю в рамках "нормандського формату", а також про безальтернативність Мінських угод.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.

Їх зустріч відбудеться у Версальському палаці, де в цей час пройде виставка, присвячена візиту Петра І до Франції в 1717 році, яку французька сторона проводить спільно з петербурзьким Ермітажем.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги президент Франція Макрон Росія Путін Україна
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