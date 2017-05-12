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Макрон визначився з першим міжнародним візитом на посаді президента

12 травня в 21:07

Обраний президент Франції відправиться в закордонну поїздку наступного дня після інавгурації.

Макрон дебаты
Макрон зустрінеться з Меркель наступного тижня
Першою країною, яку відвідає Еммануель Макрон після офіційного вступу на посаду президента Франції очікувано стане Німеччина, передає Deutsche Welle.

15 травня, на наступний день після інавгурації, він зустрінеться з федеральним канцлером Ангелою Меркель у Берліні, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт журналістам у п'ятницю, 12 травня.

Напередодні голова німецького уряду озвучила наміри запропонувати новому президенту Франції інвестиційну програму, а також висловила бажання обговорити з ним подальші заходи щодо зміцнення єврозони.

Крім того, Меркель заявила про готовність до спільної роботи для поліпшення становища на ринку праці.

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Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Уперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Франція Німеччина Макрон Меркель
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