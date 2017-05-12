Макрон визначився з першим міжнародним візитом на посаді президента

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Обраний президент Франції відправиться в закордонну поїздку наступного дня після інавгурації.

Макрон зустрінеться з Меркель наступного тижня

Першою країною, яку відвідаєпісля офіційного вступу на посаду президента Франції очікувано стане Німеччина, передає Deutsche Welle

15 травня, на наступний день після інавгурації, він зустрінеться з федеральним канцлером Ангелою Меркель у Берліні, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт журналістам у п'ятницю, 12 травня.

Напередодні голова німецького уряду озвучила наміри запропонувати новому президенту Франції інвестиційну програму, а також висловила бажання обговорити з ним подальші заходи щодо зміцнення єврозони.

Крім того, Меркель заявила про готовність до спільної роботи для поліпшення становища на ринку праці.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Уперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".