Макрон відзначив наявність суперечностей з Росією після зустрічі з Путіним

При цьому президент наголосив на необхідності діалогу з Росією для вирішення питань щодо Сирії та України.
"Ми провели відвертий і прямий обмін думками. Я висловив всі свої думки президенту Путіну. Нас розділяють загальні суперечності. Ми бачимо, як будувати спільні дії. Якщо ми не будемо вести відкритий і щирий діалог, то ми не досягнемо прогресу ні щодо українського питання, ні щодо сирійського", – пише Макрон.Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.
Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.DT.UA