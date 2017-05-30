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Макрон відзначив наявність суперечностей з Росією після зустрічі з Путіним

30 травня в 08:49

При цьому президент наголосив на необхідності діалогу з Росією для вирішення питань щодо Сирії та України.

Макрон Путин
Макрон сказав, що під час розмови з Путіним висловив усе, що думає
Vladimir Putin / Twitter
Президент Франції Еммануель Макрон відзначив наявність протиріч, які поділяють Францію і Росію після того, як провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому Макрон в своєму профілі на Facebook підкреслив, що наявність прямого діалогу необхідне для вирішення питань по Україні та Сирії.

"Ми провели відвертий і прямий обмін думками. Я висловив всі свої думки президенту Путіну. Нас розділяють загальні суперечності. Ми бачимо, як будувати спільні дії. Якщо ми не будемо вести відкритий і щирий діалог, то ми не досягнемо прогресу ні щодо українського питання, ні щодо сирійського", – пише Макрон.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Макрон Росія Франція Сирія Путін Україна
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