Макрон відзначив наявність суперечностей з Росією після зустрічі з Путіним

При цьому президент наголосив на необхідності діалогу з Росією для вирішення питань щодо Сирії та України.

Макрон сказав, що під час розмови з Путіним висловив усе, що думає Vladimir Putin / Twitter

Президент Франціївідзначив наявність протиріч, які поділяють Францію і Росію після того, як провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому Макрон в своєму профілі на Facebook підкреслив, що наявність прямого діалогу необхідне для вирішення питань по Україні та Сирії.

"Ми провели відвертий і прямий обмін думками. Я висловив всі свої думки президенту Путіну. Нас розділяють загальні суперечності. Ми бачимо, як будувати спільні дії. Якщо ми не будемо вести відкритий і щирий діалог, то ми не досягнемо прогресу ні щодо українського питання, ні щодо сирійського", – пише Макрон.

Нагадаємо, президент ФранціїВолодимира Путіна 29 травня у Версальському палаці.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.