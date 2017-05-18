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Макрон та Путін обговорили подальшу взаємодію в рамках "нормандського формату" – Кремль

18 травня в 18:05

У Путіна війну в Донбасі назвають "внутрішньоукраїнською кризою".

Путин и Макрон
Путін та Макрон поспілкувались телефоном
Утро.ru
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним подальшу взаємодію з врегулювання конфлікту в Україні в рамках "нормандського формату".

Як повідомляється на офіційному сайті президента РФ, дана темабула порушена в ході телефонної розмови між лідерами країн.

"Умовлено спільно працювати з актуальних міжнародних та регіональних питань, включаючи боротьбу з тероризмом. Підкреслено, зокрема, важливість подальшої взаємодії в рамках "нормандського формату" щодо врегулювання внутрішньоукраїнської кризи на основі Мінських угод", – йдеться в повідомленні Кремля.

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Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Макрон Франція
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