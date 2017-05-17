Макрон сформував уряд

Макрон сформував коаліційний уряд Facebook/Emmanuel Macron

Міністром закордонних справ став соціаліст Жан-Ів Ле Дріан, міністром оборони - депутат Європарламенту від центристського Демократичного руху Сільві Гулар. Мер Ліона, соціаліст Жерар Коллон очолив міністерство внутрішніх справ. Портфель міністра економіки отримав представник правоцентристської консервативної парії "Республіканці" Брюно Ле Мер. 15 травня його однопартієць Едуар Філіп був призначений прем'єр-міністром. Правове відомство очолив центристський політик і письменник, прихильник Макрона Франсуа Байру. Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Лора Флессель стала міністром спорту.



Макрон обіцяв підтримувати і гендерний баланс, призначаючи міністрів, проте оглядачі відзначають, що поки жінці дісталося тільки одне з п'яти провідних відомств - оборонне.