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Макрон привітав Роухані з перемогою на президентських виборах в Ірані

21 травня в 02:26
Президент Франції сподівається, що Рухані зміцнить відносини між двома країнами.
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Макрон привітав Роухані
EPA / CARSTEN KOALL

Президент Франції Еммануель Макрон привітав чинного президента Хасана Роухані з перемогою на президентських виборах в Ірані, про це повідомляється в заяві президента, яке розміщене в Twitter.
 
Він висловив надію на те, що під час свого другого терміну на цій посаді Рухані зміцнить відносини між двома країнами і буде сумлінно виконувати умови договору щодо іранської ядерної програми.
 
Макрон заявив, що перемога Рухані "зміцнює надію на те, що його уряд буде неухильно виконувати історичну угоду від 14 липня 2015 року, яке дозволило шляхом дипломатії врегулювати ядерний суперечка і приступити до нового етапу відносин між Іраном і світовим співтовариством".


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Чинний президент Ірану Хасан Рухані перемагає на виборах глави держави. За нього проголосували 22,8 мільйона виборців. Кандидат від консервативного табору Ібрагім Раїса набрав 15,5 мільйона голосів виборців, повідомили в МВС країни.

 
 
За матеріалами: 112 Україна
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Теги президент вибори Іран змія Перемоги Макрон відносини ядерна twitter Хасан Франція дипломат
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