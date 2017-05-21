Макрон привітав Роухані з перемогою на президентських виборах в Ірані

Президент Франції Еммануель Макрон привітав чинного президента Хасана Роухані з перемогою на президентських виборах в Ірані, про це повідомляється в заяві президента, яке розміщене в Twitter.



Він висловив надію на те, що під час свого другого терміну на цій посаді Рухані зміцнить відносини між двома країнами і буде сумлінно виконувати умови договору щодо іранської ядерної програми.



Макрон заявив, що перемога Рухані "зміцнює надію на те, що його уряд буде неухильно виконувати історичну угоду від 14 липня 2015 року, яке дозволило шляхом дипломатії врегулювати ядерний суперечка і приступити до нового етапу відносин між Іраном і світовим співтовариством".

Le président @EmmanuelMacron transmet ses salutations au président iranien Hassan ROHANI à l'occasion de sa réélection pic.twitter.com/wRykfHXzKY — Élysée (@Elysee) 20 травня 2017 р.