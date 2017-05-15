Макрон офіційно назвав нового прем'єр-міністра Франції

Новий кабінет міністрів буде представлений в середу.

Макрон вирішив вибрати правоцентриста на посаду нового прем'єра Facebook/Emmanuel Macron

Президент Франціїназвав нового прем'єр-міністра країни, яким став Едуард Філіп. Колишній мер Гавра стане відповідальним за проведення реформ, які декларував новий президент країни, повідомляє Bloomberg

Макрон поки повідомив про свій вибір з прем'єр-міністром, тоді як весь кабінет буде презентовано на засіданні в середу. 46-річний Філіп, є членом партії Республіканців і входить в групу, яка підтримувала Алана Жупе в президентській кампанії. Вибравши цього кандидата, Макрон ще більше розширив свою підтримку напередодні парламентських виборів, які відбудуться 11 та 18 червня. Макрон потребує більшості або хоча б в достатнього для коаліції представництва в парламенті. Не отримавши цього, новий президент буде в підвішеному стані, без можливості втілити свої передвиборні обіцянки економічних реформ.

Едуард Філіп Facebook/Edouard Philippe

Розколовши напередодні партію Соціалістів, Макрон ризикує розколоти і республіканську партію, підтримуючи крило молодих ліберальних реформаторів.

У студентські роки Філіп балотувався від партії Соціалістів, пізніше він мав різнопланову кар'єру від юридичної практики, до виборних посад в політиці. При цьому Філіп сам не збирається балотуватися на майбутніх виборах.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента

, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".