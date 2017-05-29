Макрон на зустрічі з Путіним поскаржився на російську пропаганду – Le Figaro

На прес-конференції з російським президентом французький лідер пояснив, чому відмовляється спілкуватися з пресою з РФ.

Макрон при Путіні сказав, що російські журналісти розповсюджують лише фейки і пропаганду. Vladimir Putin / Twitter

ПрезидентЕммануель Макрон звинуватив російські державні ЗМІ RT і Sputnik у розповсюдженні фейкових новин і пропаганди просто під час прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє Le Figaro, відповідаючи на питання, чому він не допустив до своєї кампанії російських журналістів під час виборів, Макрон сказав, що російські ЗМІ насправді були "органами впливу і пропаганди" і поводилися "як структурні частини російського уряду".

"У мене завжди були хороші відносини з іноземними журналістами, з ними потрібно спілкуватися. Але Russia Today і Sputnik поводяться не як видання, а як органи впливу і брехливої пропаганди. Тому я відчув, що вони не повинні мати доступу до моєї штаб-квартири", - пояснив французький президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.