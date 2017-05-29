Макрон на зустрічі з Путіним поскаржився на російську пропаганду – Le Figaro

На прес-конференції з російським президентом французький лідер пояснив, чому відмовляється спілкуватися з пресою з РФ.
Як повідомляє Le Figaro, відповідаючи на питання, чому він не допустив до своєї кампанії російських журналістів під час виборів, Макрон сказав, що російські ЗМІ насправді були "органами впливу і пропаганди" і поводилися "як структурні частини російського уряду".
"У мене завжди були хороші відносини з іноземними журналістами, з ними потрібно спілкуватися. Але Russia Today і Sputnik поводяться не як видання, а як органи впливу і брехливої пропаганди. Тому я відчув, що вони не повинні мати доступу до моєї штаб-квартири", - пояснив французький президент.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.
Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.DT.UA