Макрон на Путіні продемонстрував свій підхід до зовнішньої політики - The Economist

Схоже, президент Франції збирається посилити значення своєї країни на міжнародній арені.

Макрон показав Путіну жорсткість, коли він приїхав покращувати відносини. Vladimir Putin / Twitter

У республіканській країні прийом навряд чи міг би бути більш королівським. Рівно 300 років після того, як молодий Луї XV прийняв царя Петра І у Версалі, щоб продемонструвати йому королівську пишність, президент Франції Еммануель Макрон обрав ті ж декорації для прийому президента Росії

Золотий листок на палаці сяяв під весняним сонем. Вартові у шоломах з китичками вишикувалися вздовж червоного килиму, коли Путін зробив крок з лімузину. Але якщо символізм зустрічі 29 травня говорив про дружність, зустріч насправді виявила внутрішню жорсткість 39-річного президента Франції, який в дипломатії новачок.

Про це пише The Economist, після двогодинної зустрічі Макрон назвав переговори "прямими і відветими", що на дипломатичному жаргоні означає, що розмова насправді була напруженою. Коли Путін стояв поруч з ним в Залі битв, Макрон сказав, що його "червоною лінією" буде застосування хімічної зброї у Сирії. Він застеріг Путіна, що Франція не буде "слабкою" і не буде вагатися з реакцією на нові звірства.

Макрон також сказав, що він і президент Росії погодилися зібратися на нові переговори разом з лідерами Німеччини і України, щоб обговорити мирний процес в Україні. Однак, найбільш знаковим було те, як президент Франції розкритикував російські ЗМІ за розповсюджуння пропаганди і дезінформації, назвавши російських журналістів "агентами впливу", які розповсюджують "брехню". Путін, який стояв поруч, лишився мовчазним.

Зустріч у Версалі повинна була перезавантажити франко-російські відносини. Минулого року Путін скасував візит у Париж після того, як тогочасний французький президент Франсуа Олланд скасував свою поїздку в Москві через російські бомбардування у сирійському Алеппо. Також Олланд відмовився продавати два кораблі класу "Містраль", збудовані для Росії, з огляду на російську анексію Криму. Макрон цього тижня підкреслив, що озвучити розбіжності важливо для того, щоб посунутися вперед. Його соратники кажуть, що новий президент Франції хотів добитися "вимогливого діалогу".

"Важливо, щоб Росія не діяла в ізоляції. Тому що тоді вона стає небезпечною", - сказав один із соратників Макрона.

У Парижі пояснили, що хотіли б давати Росії міжнародну відповідь, поки Німеччина зайнята внутрішніми питаннями і виборами.

Макрон - новачок у світовій політиці, тому ніхто не знав, чого від нього чекати. Але контури його підходу почали вимальовуватися після кількох днів, які він провів на саміті НАТО минулого тижня в Брюсселі, а також на зустрічі G7 на Сицилії. Стало зрозуміло, що французький президент уважний до символів і жестів. Жорстко стиснувши руку президенту США Дональду Трампу, Макрон зізнався, що це було "не випадково". Він пізніше додав, що важливо добитися поваги від лідерів Америки, Росії чи Туреччини, чия дипломатія базується на балансі сил.

У широкому сенсі Макрон хоче зберегти геостратегічну незалежність Франції, зміцнити її голос на глобальній арені з допомогою згуртованої Європи. На будь-яке питання Франція і Німеччину будуть давати відповідь першими. Макрон обрав Берлін для своєї першої закордонної поїздки, а також подав сигнал Ангелі Меркель на саміті G7.

Він хоче, щоб його країна знову стала важливим і надійним партнером для Німеччини після проведення реформ. Але він також бачить глобельне значення Франції, яка лишається найбільшою військовою державою в континентальній Європі. Дипломатична недосвідченість Макрона може виявитися не так недоліком, як можливість почати заново. Цього тижня на зустрічі з Путіним він показав, що може бути не лише симпатичним для публіки. Тепер йому потрібно показати, що він здатен застосувати шикокий спектр навичків для досягнення хороший цілей.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.