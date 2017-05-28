Макрон хоче провести зустріч по Україні "нормандському форматі"

Президент Франції хоче обговорити ситуацію в Україні.
Макрон зазначив, що хоче зустрітися з лідерами України, Німеччини і Росії через кризу в Україні. Також президент Франції пообіцяв обговорити сирійську кризу з російським президентом Володимиром Путіним на майбутніх в Версалі в понеділок, 29 травня.
Макрон також додав, що він буде "вимогливим" з Путіним.
Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила переконання, що Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції.