Макрон хоче провести зустріч по Україні "нормандському форматі"

Макрон зазначив, що хоче зустрітися з лідерами України, Німеччини і Росії через кризу в Україні. Також президент Франції пообіцяв обговорити сирійську кризу з російським президентом Володимиром Путіним на майбутніх в Версалі в понеділок, 29 травня.

Макрон також додав, що він буде "вимогливим" з Путіним.