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Макрон хоче провести зустріч по Україні "нормандському форматі"

28 травня в 00:24

Президент Франції хоче обговорити ситуацію в Україні.

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Макрон обговорить ситуацію в Україні
EPA / CARSTEN KOALL
 
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" по ситуації в Україні, про це він сказав після саміту лідерів країн G7, який закінчився сьогодні в місті Таорміна на Сицилії.

Макрон зазначив, що хоче зустрітися з лідерами України, Німеччини і Росії через кризу в Україні. Також президент Франції пообіцяв обговорити сирійську кризу з російським президентом Володимиром Путіним на майбутніх в Версалі в понеділок, 29 травня.

Макрон також додав, що він буде "вимогливим" з Путіним.

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Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила переконання, що Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції.

За матеріалами: УНІАН , Reuters ,
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