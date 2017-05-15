Макрон думає призначити новим французьким прем'єром республіканця - ЗМІ

Призначення Едуарда Філіпа прем'єром допоможе Макрону знайти союзників серед поміркованих консерваторів.

Сьогодні Макрон повинен буде назвати ім'я нового прем'єра Франції Facebook/Emmanuel Macron

Президент Франції Еммануельсьогодні повинен буде призначити нового прем'єр-міністра країни. У багатьох французьких ЗМІ публікувалася інформація, що новим прем'єром Франції може стати член Республіканської партії Едуард Філіп, повідомляє BBC

Призначення прем'єр-міністром Республіканця, а не члена своєї партії або ж представника Соціалістів, частина яких вирішила перейти в команду Макрона, допоможе новому президенту отримати підтримку помірних консерваторів. У свою чергу це означатиме потрапляння в новий уряд і інших республіканців.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента

, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".