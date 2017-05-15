Макрон думає призначити новим французьким прем'єром республіканця - ЗМІ

Призначення Едуарда Філіпа прем'єром допоможе Макрону знайти союзників серед поміркованих консерваторів.
Призначення прем'єр-міністром Республіканця, а не члена своєї партії або ж представника Соціалістів, частина яких вирішила перейти в команду Макрона, допоможе новому президенту отримати підтримку помірних консерваторів. У свою чергу це означатиме потрапляння в новий уряд і інших республіканців.
Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA