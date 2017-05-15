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Макрон думає призначити новим французьким прем'єром республіканця - ЗМІ

15 травня в 11:50

Призначення Едуарда Філіпа прем'єром допоможе Макрону знайти союзників серед поміркованих консерваторів.

Эммануэль Макрон
Сьогодні Макрон повинен буде назвати ім'я нового прем'єра Франції
Facebook/Emmanuel Macron
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні повинен буде призначити нового прем'єр-міністра країни. У багатьох французьких ЗМІ публікувалася інформація, що новим прем'єром Франції може стати член Республіканської партії Едуард Філіп, повідомляє BBC.

Призначення прем'єр-міністром Республіканця, а не члена своєї партії або ж представника Соціалістів, частина яких вирішила перейти в команду Макрона, допоможе новому президенту отримати підтримку помірних консерваторів. У свою чергу це означатиме потрапляння в новий уряд і інших республіканців.

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Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Макрон Франція президент вибори призначення
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