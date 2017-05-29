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Маккейн назвав Росію більшою загрозою для світу, ніж ІДІЛ

29 травня в 17:05

Сенатор вважає, що дії Росії можуть зруйнувати основні принципи демократії.

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Маккейн сказав, що дії Росії небезпечніші для світу, ніж "Ісламська держава"
Американський сенатор від Республіканців Джон Маккейн заявив, що дії російського президента Володимира Путіна більш небезпечні для світу, ніж терористична організація "Ісламська держава". Маккейн підкреслив, що "Ісламська держава" займається страшними речами, однак російські дії підривають основні принципи демократії, передає австралійський канал ABC.

Маккейн нагадав про втручання Росії в американські вибори, яке могло вплинути на їх результат. Крім того, сенатор підкреслив, що подібний вплив росіяни збиралися провести і на вибори у Франції.

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Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн пов'язував погіршення ситуації в Донбасі тим, що Росія відчуває на твердість адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Раніше Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Маккейн сенатор
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