Македонія затвердила уряд після тривалої політичної кризи

За новий уряд проголосували 62 з 120 депутатів парламенту.
Прем'єр заявив, що він буде представляти інтереси всіх в країні, а також буде проводити відповідальну реформістську і проєвропейську політику.представив програму свого уряду, яке передбачає прискорення інтеграції в НАТО і ЄС.
Внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб. За допомогою в місцеву лікарню звернулися 70 громадян, 22 співробітника правоохоронних органів і троє депутатів.
Приводом для Заворушення стало Висунення кандидатом у спікері парламенту лідера "Демократичного союзу за інтеграцію", етнічного албанця Талата Джафері.
Протестувальники - прихильники колишня прем'єр-міністра країни Миколи Груєвського - стверджують, что депутати від "Соціал-демократичного союзу Македонії" намагають незаконно звернення нового спікера, и назівають їхні дії спробою державного перевороту.DT.UA