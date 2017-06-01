Македонія затвердила уряд після тривалої політичної кризи

За новий уряд проголосували 62 з 120 депутатів парламенту.

Македонія зуміла вийти з політичної кризи

В Македонії затвердили новий уряд на чолі з, прервавши тривала політична криза в країні. За новий уряд проголосували 62 із 120 депутатів, що всього на один голос більше мінімальної переваги, повідомляє Balkan Insight.

Прем'єр заявив, що він буде представляти інтереси всіх в країні, а також буде проводити відповідальну реформістську і проєвропейську політику.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Македонії Зоран Заев у вівторок, 30 травня,, яке передбачає прискорення інтеграції в НАТО і ЄС.

Внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб. За допомогою в місцеву лікарню звернулися 70 громадян, 22 співробітника правоохоронних органів і троє депутатів.

Приводом для Заворушення стало Висунення кандидатом у спікері парламенту лідера "Демократичного союзу за інтеграцію", етнічного албанця Талата Джафері.

Протестувальники - прихильники колишня прем'єр-міністра країни Миколи Груєвського - стверджують, что депутати від "Соціал-демократичного союзу Македонії" намагають незаконно звернення нового спікера, и назівають їхні дії спробою державного перевороту.