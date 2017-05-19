Лондонська поліція має намір заарештувати Ассанжа, незважаючи на припинення справи проти нього

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У поліції зазначили, що Ассанж не з'явився до суду після того, як його звільнили під заставу.

Ассанжу поки не варто залишати територію посольство Еквадору у Лондоні

Британські правоохоронці мають намір заарештувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа коли він покине посольство Еквадору в Лондоні, незважаючи на рішення шведської владиу кримінальній справі проти нього.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в заяві поліції Лондона це обґрунтували тим, що Ассанж не з'явився в суд після того, як його звільнили під заставу.

"Поліція британської столиці зобов'язана виконати цей ордер (на арешт, – ред.), як тільки він залишить посольство", – йдеться в заяві правоохоронців.

Раніше стало відомо, що шведська прокуратура припинила розслідування у кримінальній справі проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, а також готова відкликати ордер на його арешт.

Нагадаємо, Інтерпол видав ордер на арешт Ассанжа 1 грудня 2010 року. Він був оголошений в міжнародний розшук.

До останнього часу Ассанж звинувачувався Швецією у зґвалтуванні в місті Енчепінг, двох випадках сексуального домагання та "незаконному примусі", в чому Ассанжа звинувачують дві жінки. Усе це нібито було скоєно протягом двох днів у серпні, коли Ассанж перебував у Швеції з робочим візитом.

з 2012 року Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Великобританії. Він попросив політичного притулку, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка в свою чергу може видати його США.