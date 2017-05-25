Лідери ЄС влаштували холодний прийом Трампу - NYT

Американський президент не зміг дійти згоди з європейцями щодо торгівлі, Путіна і екології.

Трамп не зміг домовитися з європейцями з багатьох питань. EPA / ROBERT GHEMENT

Президентзробив немало неприємних заяв про Євросоюз під час передвиборчої кампанії.

І от тепер, коли він вперше прибув з візитом в Європу, його європейські колеги влаштували йому холодний прийом у Брюсселі, посперечавшись через торгівлю, клімат і, найголовніше, через найкращий спосіб дати відпір Росії.

Про це сьогодні пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, додаючи, що перший візит Трампа в Європу почався із малослівної зустрічі з європейськими чиновниками. Після привітання в Брюсселі, Трамп сказав: "Дуже дякую!", - але після цього він мовчки пройшов через кімнату перед камерами.

Згодом, президент Європейської ради Дональд Труск чітко сказав, що між ним і Трампом виникло кілька розбіжностей у позиціях.

"Деякі питання лишаються відкритими, зокрема щодо клімату і торгівлі", - сказав Туск. "І я не впевнений на 100%, що ми сьогодні - я маю на увазі себе і президента США, коли кажу "ми" - що ми зайняли спільну позицію, спільну точку зору на Росію", - додав він.

Видання додає, що розбіжності, про які сказав Туск, стосуються ставлення до агресивної політики Володимира Путіна. Поведінка Росії стала великим джерелом неспокою в Європі після російського вторгнення в Україну і спроб втрутитися у вибори в Європі і США. Під час розмови Туск висловив більш скептичну точку зору на Москву. Про це виданню сказали джерела, поінформовані про деталі зустрічі.

Проблема кліматичних змін теж стала темою, в якій погляди Вашингтона і Брюсселя розбіглися. Європейські лідери спробували переконати Трампа не виводити США з Паризької кліматичної угоди, яка була ратифікована торік. Радники американського президента впродовж кількох попередніх місяців сперечалися, чи варто Америці виконувати умови документу. Спроби вмовити Трампа почалися ще у Ватикані, де він зустрівся з Папою Франциском. Державний секретар Ватикану Кардинал Пьєтро Паролін закликав президента США лишити угоду в дії. На це Трамп відповів, що ще не прийняв остаточне рішення і не збирається цього робити до зустрічі G7 в Італії, яка відбудеться у ці вихідні.

Стривоженість Європи через президенство Трампа дещо зменшилася з дня виборів. Цьому, зокрема, посприяло те, що віце-президент США Майк Пенс і Держсекретар Рекс Тіллерсон неодноразово запевняли союзників по НАТО у непорушній американській підтримці як альянсу, так і ЄС. Однак, недовіра до Трампа, який називав Брюссель "пекельною ямою" наповненою радикалами, лишилася. Для деяких європейських лідерів нагода випробувати Трампа, здається, була такою ж важливою, як і шанс домовитися з ним.

Коли Трамп зустрівся з новообраним президнетом Франції Еммануелем Макроном, лідери обмінялися люб'язностями, а потім дуже міцно потисли руки. New York Times пише, що це було більше схоже на смертельну хватку, а не дружнє рукостискання.

"Щелепи були стиснуті, а вирази обличь межували між усмішкою і гримасами, коли чоловіки тисли руки, аж поки у Трампа не побіліло п'ястя. Лише коли Трамп вдруге зробив жест, що він хоче забрати руку, Макрон відпустив його", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що під час виборів у Франції Трамп підтримував лідера радикалів Марін Ле Пен, яка хотіла вивести свою країну з ЄС слідом за Великою Британією. І Макрон переміг її.

Ще одним питанням для обговорення став тероризм. Воно стало особливо гострим після нещодавньої атаки в Манчестері. Туск розповів, що він домовився з Трампом про дії для боротьби з тероризмом.

"Певен, мені не треба пояснювати, чому", - сказав Туск, натякаючи на кровопролиття у Манчестері.

Також Туск після зустрічі сказав, що Трамп дотримується однакової з ЄС позиції по Україні. Раніше Financial Times писало, що візит Трампа в ЄС дає шанс закінчити війну в Україні. Видання зауважує, що є п'ять критично важливих складових дипломатичної домовленості щодо України. По-перше, Вашингтону потрібно грати більш пряму роль у переговорах про втілення Мінських угод. Адміністрація Барака Обами активно долучалася до цих переговорів, але все ж віддала роль лідера Берліну і Парижу на праховання європейців. Вашингтон тепер повинен зайняти центральну роль, об'єднавшись разом з німецькими і французькими лідерами, щоб натиснути на Москву і Київ і довести виконання угод до кінця.