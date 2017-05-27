Лідери країн G7 готові працювати з Росією для вирішення конфлікту в Сирії

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Країни "Великої сімки" готові внести свій внесок у витрати на реконструкцію Сирії.

Лідери країн «Великої сімки» готові працювати з Росією у врегулюванні конфлікту в Сирії

Лідери країн "" готові працювати з Росією у врегулюванні конфлікту в Сирії, йдеться в підсумковій декларації саміту G7.

"Якщо Росія готова використовувати свій вплив позитивно, то ми готові працювати з нею у врегулюванні конфлікту в Сирії, проводячи політичне врегулювання. Ми готові внести свій внесок у витрати на реконструкцію, коли надійний політичний перехід міцно почнеться", - йдеться в заяві.

Учасники саміту додали, що Росія і Іран, які мають вплив на сирійський режим, повинні зробити все можливе, щоб використовувати цей вплив для припинення трагедії, починаючи з встановлення реального припинення вогню, застосування хімічної зброї, забезпечення безпечного, негайного і безперешкодного гуманітарного доступу до всім нужденним людям і звільнення будь-яких довільно затриманих осіб, а також надання безкоштовного доступу до своїх тюрмах.

Нагадаємо, що на цьому ж саміті головним загальним пріоритетом названо боротьбу з тероризмом.