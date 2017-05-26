Лідери G7 вважають головним пріоритетом боротьбу з тероризмом

Глави держав і урядів країн "Великої сімки" (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) спільно з лідерами Європейського Союзу назвали боротьбу з тероризмом головним спільним пріоритетом, про це йдеться в заяві лідерів країн G7 і лідерів Європейського Союзу, розміщеної на сайті Європейської Ради.

"Протистояння тероризму і насильницького екстремізму, акти яких вразили членів" Великої сімки ", а також всі регіони світу, незалежно від країни, національності чи віросповідання, залишається головним пріоритетом для G7. Ми єдині в наших загальних зусиллях забезпечити нашим громадянам захист і безпеку, і щоб їх цінності та спосіб життя в повній мірі дотримувалися. і ми здійснимо найбільш рішучі заходи, щоб знайти, визначити, усунути і покарати, в залежності від обставин, терористів і тих, хто сприяє їх діяльності ", - йдеться в заяві.



Країни "великої сімки" висловилися за боротьбу з тероризмом шляхом неухильного запобігання, розслідування і кримінального переслідування терористичних актів, їхніх організаторів та спільників.