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Лідери G7 визначилися з позицією щодо КНДР і Ірану

27 травня в 04:05

Зусилля будуть спрямовані проти дестабілізації на Близькому Сході та на Корейському півострові.

 

G7 большая семерка
Велика сімка визначилася, що робити з Іраном і КНДР
Number 10/Flickr
Лідери країн G7 на саміті, що проходить в італійському місті Таорміна,  домовилися продовжувати протистояти спробам Ірану дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, а також мають намір посилити тиск на КНДР.

Як прокоментувала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, учасники саміту домовилися "протистояти дестабілізуючим діям Ірану як в Сирії, так і в інших частинах регіону". Також лідери G7 заявили про готовність зробити все можливе, щоб Іран не отримав доступ до ядерної зброї.

Також голови Великої сімки засудили КНДР за "постійні" випробування ядерної зброї і балістичних ракет і мають намір працювати над мирним врегулюванням ситуації на Корейському півострові.

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Нагадаємо, що на цьому ж саміті головним загальним пріоритетом названо боротьбу з тероризмом.

За матеріалами: Интерфакс
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