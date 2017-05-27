Лідери G7 визначилися з позицією щодо КНДР і Ірану

Зусилля будуть спрямовані проти дестабілізації на Близькому Сході та на Корейському півострові.
Як прокоментувала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, учасники саміту домовилися "протистояти дестабілізуючим діям Ірану як в Сирії, так і в інших частинах регіону". Також лідери G7 заявили про готовність зробити все можливе, щоб Іран не отримав доступ до ядерної зброї.
Також голови Великої сімки засудили КНДР за "постійні" випробування ядерної зброї і балістичних ракет і мають намір працювати над мирним врегулюванням ситуації на Корейському півострові.
Нагадаємо, що на цьому ж саміті головним загальним пріоритетом названо боротьбу з тероризмом.Интерфакс