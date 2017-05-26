Лейбористи скоротили відрив від консерваторів до 5% за два тижні до виборів в Британії

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому особиста підтримка Терези Мей продовжує зростати.

Напередодні виборів у парламент Британії лейбористи практично наздогнали партію Терези Мей Number 10/Flickr

Партія Лейбористів продовжує стрімко скорочувати свій відрив від Консерваторів менше, ніж за два тижні до виборів в парламент Британії. Зараз Лейбористів підтримують 38% населення, що лише на 5% менше, ніж у чинної партії влади, повідомляє Reuters

За останні кілька днів розрив між партіями скоротився на 4%, що стало продовженням швидких темпів скорочення відставання за останні декілька тижнів. Ще пару тижнів тому консерватори мали практично 20% перевагу над Лейбористами. При цьому особистий рейтинг Мей продовжує зростати, тоді як особистий рейтинг Джеремі Корбіна падає.

Раніше повідомлялося, що за один тиждень британська, зменшивши відрив до 9%. За Лейбористів готові проголосувати 34% британців, тоді як 43% підтримують партію Терези Мей.

Раніше повідомлялося, що консервативна партія Британії побила рекорд своєї підтримки, починаючи з 2008 року. Рішення Терези Мей провести дострокові парламентські вибори співпало з піковим рейтинг її партії, відзначає видання. Найбільша опозиційна партія Лейбористів займає друге місце з 24% підтримки. Ліберальні демократи знаходяться на третьому місці з рейтингом 12%, а євроскептична "Партія незалежності" має найменший рівень підтримки з січня 2013 року і становить 7%.