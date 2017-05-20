Ле Пен візьме участь у парламентських виборах

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Політик спробує вибратися від міста Енен-Бомон.

Ле Пен не сумує MarineLePen / facebook Лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила про плани брати участь в парламентських виборах, які пройдуть у Франції в червні цього року.

В ефірі французького телеканалу TF1 Ле Пен заявила, що має намір балотуватися в Національні збори від міста Енен-Бомон на північному заході Франції, де у другому турі президентських виборів вона отримала 60% голосів виборців.



За опитуваннями, партія президента Макрона "Вперед" має високі шанси перемогти на призначених на 11 і 18 червня двох турах виборів до парламенту Франції. Пропрезидентська сила дещо випереджає партію "Республіканці" і ультраправий "Національний фронт" Марін Ле Пен, яка програла Макрону на президентських виборах.