Ле Пен візьме участь у парламентських виборах

Політик спробує вибратися від міста Енен-Бомон.
В ефірі французького телеканалу TF1 Ле Пен заявила, що має намір балотуватися в Національні збори від міста Енен-Бомон на північному заході Франції, де у другому турі президентських виборів вона отримала 60% голосів виборців.
За опитуваннями, партія президента Макрона "Вперед" має високі шанси перемогти на призначених на 11 і 18 червня двох турах виборів до парламенту Франції. Пропрезидентська сила дещо випереджає партію "Республіканці" і ультраправий "Національний фронт" Марін Ле Пен, яка програла Макрону на президентських виборах.