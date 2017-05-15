Ле Пен повернулася на посаду голови "Національного фронту" після своєї поразки на виборах

Екс-кандидатка в президенти очолить партію на майбутніх парламентських виборах.

Ле Пен знову очолить «Національний фронт» MarineLePen / facebook

Колишня кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен, яка програла другий тур виборів Еммануелю, знову очолить партію "Національний фронт". Ле Пен повернулася на посаду лідера партії напередодні парламентських виборів, які пройдуть в червні 2017 року, повідомляє Reuters

Про повернення Ле Пен на посаду лідера повідомив Стів Бріоріс, який очолював партію ці пару тижнів.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента

, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".