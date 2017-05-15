Ле Пен повернулася на посаду голови "Національного фронту" після своєї поразки на виборах

Екс-кандидатка в президенти очолить партію на майбутніх парламентських виборах.
Про повернення Ле Пен на посаду лідера повідомив Стів Бріоріс, який очолював партію ці пару тижнів.
Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA