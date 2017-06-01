Ле Пен попросила грошей у кредит у своїх виборців

"Національний фронт" скаржиться, що всі банки відмовили йому у фінансуванні.

Ле Пен запропонувала своїм виборцям кредитувати її під вигідний відсоток MarineLePen / facebook

Лідер ультраправого "Національного фронту"оголосила про запуск сайту, на якому буде проходити збір грошей в кредит на виборчу кампанію. Ле Пен заохочує своїх виборців давати їй гроші високою кредитною ставкою в 3% річних та "ексклюзивними пропозиціями" для найщедріших кредиторів, повідомляє RFI

При цьому "Національний фронт" поскаржився, що банки "знову" відмовилися давати їх партії грошей в кредит.

Раніше повідомлялося, що лідер партії "Національний фронт", які пройдуть у Франції в червні цього року.

Парламентські вибори у Франції відбудуться 11 та 18 червня. Виборча система Франції передбачає голосування на 577 одномандатних округів у два тури. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере більше 50%, то на цьому окрузі відбудеться повторне голосування. У другий тур виходять всі кандидати, які набрали більше 12,5% голосів.