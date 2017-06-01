Ле Пен попросила грошей у кредит у своїх виборців

"Національний фронт" скаржиться, що всі банки відмовили йому у фінансуванні.
При цьому "Національний фронт" поскаржився, що банки "знову" відмовилися давати їх партії грошей в кредит.Марін Ле Пен заявила про плани брати участь у парламентських виборах, які пройдуть у Франції в червні цього року.
Парламентські вибори у Франції відбудуться 11 та 18 червня. Виборча система Франції передбачає голосування на 577 одномандатних округів у два тури. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере більше 50%, то на цьому окрузі відбудеться повторне голосування. У другий тур виходять всі кандидати, які набрали більше 12,5% голосів.FRI