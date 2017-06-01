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Ле Пен попросила грошей у кредит у своїх виборців

1 червня в 16:57

"Національний фронт" скаржиться, що всі банки відмовили йому у фінансуванні.

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Ле Пен запропонувала своїм виборцям кредитувати її під вигідний відсоток
MarineLePen / facebook
Лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен оголосила про запуск сайту, на якому буде проходити збір грошей в кредит на виборчу кампанію. Ле Пен заохочує своїх виборців давати їй гроші високою кредитною ставкою в 3% річних та "ексклюзивними пропозиціями" для найщедріших кредиторів, повідомляє RFI.

При цьому "Національний фронт" поскаржився, що банки "знову" відмовилися давати їх партії грошей в кредит.

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Раніше повідомлялося, що лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила про плани брати участь у парламентських виборах, які пройдуть у Франції в червні цього року.

Парламентські вибори у Франції відбудуться 11 та 18 червня. Виборча система Франції передбачає голосування на 577 одномандатних округів у два тури. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере більше 50%, то на цьому окрузі відбудеться повторне голосування. У другий тур виходять всі кандидати, які набрали більше 12,5% голосів.

За матеріалами: FRI
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