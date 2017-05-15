Курц ініціює дострокові вибори в Австрії

Новий лідер Австрійської народної партії має намір зустрітися з канцлером і президентом країни.

30-річний Курц очолив одну з партій австрійської коаліції

Міністр закордонних справСебастіан Курц, який очолив Австрійську народну партії, збираэться зустрітися з партнерами по коаліції в понеділок, 15 травня, та ініціювати проведення позачергових парламентських виборів, передає Deutsche Welle

"Я зустрінуся з канцлером Крістіаном Керном і президентом Алексанлром Ван дер Белленом завтра і зроблю їм пропозицію. На мою думку, перший крок, який ми повинні зробити – прийняти рішення про дострокові вибори", – повідомив політик журналістам у неділю, 14 травня.

Як повідомлялося, члени Австрійської народної партії обрали Курца своїм новим лідером після того, як Райнхольд Міттерленер склав повноваження.

Австрійська народна партія спільно з Соціал-демократичною партією формує парламентську коаліцію. Зміна керівництва партії відбувається вже четвертий раз за останнє десятиліття.

При цьому чутки щодо можливої відставки віце-канцлера Райнхольда Міттерленера з партійної посади поширювалися протягом останніх декількох місяців. Міністр закордонних справ Себастіан Курц, якого називали найбільш вірогідним новим лідером партії, заявляв про неготовність брати керівництво політсилою в свої руки.